وزير الاتصالات: كافة التسهيلات لتشجيع الشركات الروسية على الاستثمار فى مصر

كتبت هبة السيد

وزير الاتصالات الروسى: " نحن على استعداد للمساهمة فى تنفيذ ودعم المشروعات والشراكات المتوقعة"

ترأس الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية ملتقى لتعزيز التعاون واستكشاف فرص للشراكة بين الشركات الروسية ونظيرتها المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بمقر الوزارة بالقرية الذكية؛ حيث شارك أكثر من 15 شركة روسية وحوالى 30 شركة مصرية فى فعاليات الملتقى والتى تضمنت لقاءات ثنائية مكثفة بين الشركات لمطابقة الاهتمامات وبحث سبل تعزيز التبادل التجارى بما فى ذلك إنشاء تحالفات فيما بينهما خاصة فى مجالات مشروعات التحول الرقمى وحلول إدارة المدن الذكية والحكومة الالكترونية.

وأكد الدكتورعمرو طلعت، على أهمية هذا الملتقى الذى يجمع الشركات المصرية والروسية لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون المشترك، مشيرا إلى توقعه الوصول إلى نتائج ملموسة من الاجتماعات الثنائية بين الشركات المصرية والروسية؛ موضحا أنه تم الاتفاق مع نظيره الروسى على متابعة هذه النتائج والتعرف على الشراكات المتوقعة؛ وأضاف الدكتورعمرو طلعت أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والدعم اللوجيستى وتوفير الموارد البشرية المطلوبة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لتحفيز الشركات الروسية على الاستثمار أو التوسع فى أعمالها فى مصر، وتحقيق تحالف وتكامل الأعمال مع الشركات المصرية العاملة فى ذات المجال.

ومن جانبه قال كونستانتين نوسكوف: "نحن على استعداد للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المقترحة ودعم الشراكات المتوقعة بين الشركات المصرية والروسية للوصول بها الى أرض الواقع"، مشيرا إلى تطلع عدد من الشركات الروسية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتواجد فى السوق المصري.

وخلال الاجتماع استمع الوزيران إلى أراء ممثلى الشركات المصرية والروسية ونتائج مباحثاتهم وفرص الشراكة المتوقعة؛ حيث أبدى عدد من الشركات رغبتهم فى الاستثمار فى مصر سواء من خلال إقامة مقرات لشركاتهم فى مصر أو تنفيذ مشروعات بالتعاون مع شركات مصرية.

حضر فعاليات الملتقى؛سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وهالة الجوهرى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومحمد الجوسقى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارة.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتى فى إطار زيارة وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن مسئولين حكوميين وممثلى شركات روسية خاصة، وعدد من الهيئات التنموية والمؤسسات التعليمية؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين وتكامل الأعمال وضخ استثمارات جديدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

ويضم الوفد التجارى الروسى عدد من الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الأمن السيبراني، وحلول تأمين شبكات الاتصالات، وحلول المدن الذكية، والبنية التحتية للاتصالات وكابلات الألياف الضوئية، والهوية الرقمية، وأنظمة التحكم والمراقبة.

وعقب انتهاء أعمال الملتقى قام الوزير الروسى والوفد المرافق له بجولة ميدانية فى القرية الذكية والتى شملت زيارة لمقر شركة القرية الذكية، ومتحف البريد المصري.​