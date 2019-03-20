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وزير الإعلام اليمنى :لا حل للأزمة إلا باستعادة الدولة من الحوثيين

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:07 ص
وزير الإعلام اليمنى :لا حل للأزمة إلا باستعادة الدولة من الحوثيين اليمن
أ ش أ
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قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى إن الأحداث والتجارب التى شهدتها اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثى على السلطة الشرعية, تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من مليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة .

وأضاف الوزير الأريانى فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التنصل المتكرر لمليشيا الحوثى عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي، يؤكد أنها لن ترضخ للسلام وماضية فى تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها فى إيران .


وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد بعد مضى أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن تعز، هى أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيرانى واضح وصريح.


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