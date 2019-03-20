وزيرا النقل والإنتاج الحربى يتابعان معدلات تنفيذ مشروعات تطوير السكك الحديدية

اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بمقر وزارة النقل لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربى لصالح هيئات وزارة النقل والتى تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.

فى بداية الإجتماع أكد وزير النقل على أن الهدف من الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين وإزالة كافة المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنى حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ295 مزلقانا مارس 2020 والانتهاء من أعمال التحكم لـ 295 مزلقان يونيو 2020 والانتهاء من كافة المحطات ال86 التى تقوم وزارة الإنتاج الحربى بتطويرها لصالح هيئة السكك الحديدية فى 7/5/2019 بالإضافة إلى نهو القطاع الذى تقوم بتنفيذه الإنتاج الحربى بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق " - سوهاج / سوهاج الصحراوى الشرقى.

كما تباحث الجانبان حول ضرورة الانتهاء من كل الأمور الفنية الخاصة بإصلاح 20 محرك و120 موتور جر حيث أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين فى هذا المجال الأول هو شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديدة والحصول على تمويل من بنك الاعمار وإعادة التنمية الأوروبى لشراء 100 جرار أخرى والثانى يشمل اصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

من جانبه أكد الدكتور محمد العصار أن التعاون بين الوزارتين يأتى فى إطار تعاون وزارة الإنتاج الحربى مع كافة الوزرات بالدولة وبمايعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا إلى أن الإنتاج الحربى يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.