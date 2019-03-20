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وزارة الاتصالات: إطلاق مسابقة للشباب بمجال الابتكار فى 5G

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:19 م
وزارة الاتصالات: إطلاق مسابقة للشباب بمجال الابتكار فى 5G ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسابقة حول حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا المساعدة فى المدينة الرقمية، وتهدف المسابقة إلى إتاحة الفرصة للشباب من الطلاب وحديثى التخرج بالجامعات المصرية ومراكز الشباب فى تخصصات الاتصالات والإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر؛ لتطوير تقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء والتكنولوجيا المساعدة في السوق المصرية اعتمادا على أحدث التكنولوجيات الرقمية لتتناسب مع احتياجات السوق المصرى، وتطوير المواهب المحلية وإعدادهم للتكنولوجيات المستقبلية، بالإضافة إلى تطوير تطبيق خاص على مسرع اريكسون.

 

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، "تنطلق أولى فعاليات المسابقة خلال هذا الأسبوع فى جامعة عين شمس، وتستمر لمدة 21 أسبوعاً لـ 15 فريق من 4 جامعات مصرية، وهم: جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنيا، بالإضافة إلى 5 فرق من مراكز الشباب المجتمعية فى عدد من المحافظات، ويضم كل فريق عدد يتراوح بين 3 إلى 5 شباب الذين يعملون على امتداد فترة المسابقة على تطوير أفكارهم، التي يتم تقييمها من خلال لجنة تحكيمية".

 

وفى نهاية مدة المسابقة سيتم الإعلان عن أفضل 3 فرق خلال المسابقة في حفل يقام لتكريمهم؛ حيث ستحصل ثلاثة من الفرق على تدريب صيفى فى شركة إريكسون مصر، وسيمنح فريق أخر تدريبا مصممًا بشكل خاص في جراج إريكسون، كما سيتم منح فريق آخر جائزة خاصة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لابتكار فكرة للتكنولوجيا المساعدة تقوم على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مسابقة تمكين.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية "أن هذه المسابقة تأتى فى إطار توجه الوزارة لخدمة المجتمع المصري والتحول إلى مجتمع دامج لكل فئاته بالشراكة مع مختلف الشركات من خلال مسؤوليتها المجتمعية، كما أنه تم إدخال الشباب من المراكز المجتمعية لضمان دمجهم مع شباب الجامعات فى المسابقة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم".

 


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