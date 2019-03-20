واشنطن وبكين تستأنفان محادثات رفيعة المستوى للتوصل إلى اتفاق تجارى

كتبت إنجى مجدى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين سيتم استئنافها، فى محاولة أخيرة للتوصل لاتفاق تجارى يحسم الصراع بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن مفاوضين عن البلدين يهدفون لإتمام اتفاق بحلول أبريل المقبل. ووضع المفوضون جدولا زمنيا لجولة جديدة من المحادثات رفيعة المستوى فى بكين وواشنطن لإنهاء صراع ممتد منذ قرابة عام بين القوتين الاقتصاديتين.

ويخطط وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن مونشن، وممثل التجارة الأمريكى، روبرت لايتزر، للسفر إلى بكين، الأسبوع المقبل، للقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصينى، ليو هو. ومن المتوقع أن يعقب ذلك جولة مماثلة حيث يصل وفد صينى برئاسة هو إلى واشنطن، الأسبوع التالى.