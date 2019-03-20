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واشنطن تأمل باستمرار شراكتها الاستراتيجية مع كازاخستان بعد تنحى نزارباييف

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:17 ص
واشنطن تأمل باستمرار شراكتها الاستراتيجية مع كازاخستان بعد تنحى نزارباييف الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف
أ ش أ
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن أمل بلاده فى أن تستمر الديناميكية فى العلاقات مع كازاخستان بعد إعلان الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف تنحيه عن منصبه أمس الثلاثاء.
وقال متحدث الخارجية الأمريكية - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - "نحن على دراية بقرار الرئيس نور سلطان نزارباييف الاستقالة، وتعيين رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف رئيسا بالنيابة".
وأضاف "كازاخستان شريك استراتيجى موثوق للولايات المتحدة، ونتطلع إلى مواصلة عملنا معها حول مجموعة واسعة من القضايا".
ووفقا للدبلوماسى الأمريكى، فإن الولايات المتحدة وكازاخستان تحتفظان بعلاقات ثنائية وثيقة، كما يشهد على ذلك الاجتماع التاريخي بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نظيره نزارباييف العام الماضى.
ووقع رئيس كازاخستان نازارباييف يوم أمس الثلاثاء، مرسوما بتنحيه عن رئاسة بلاده اعتبارا من 20 مارس الجارى، على أن يؤدى مهام الرئاسة بالإنابة فى كازاخستان رئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.


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