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الأربعاء، 20 مارس 2019 02:24 م
خالد صلاح
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هيدرو تواصل العمل لاستعادة استقرار العمليات بعد هجوم إلكترونى

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:50 م
هيدرو تواصل العمل لاستعادة استقرار العمليات بعد هجوم إلكترونى هاكرز - أرشيفية
(رويترز)
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قالت نورسك هيدرو، إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم فى العالم، فى بيان اليوم الأربعاء إنها أحرزت تقدما فى تحقيق استقرار فى العلميات بعد هجوم إلكترونى اقترن بطلب فدية بدأ ضد الشركة مساء يوم الاثنين.

وقالت الشركة: "الفريق التكنولوجى لدى هيدرو، بدعم خارجي، نجح فى كشف السبب الأساسى للمشكلات ويعمل حاليا على التحقق من خطة وعملية لإعادة تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالشركة بأسلوب آمن وسليم".

وأضافت الشركة: "لكن، ما زال من غير الواضح كم سيستغرق استعادة استقرار عمليات تكنولوجيا المعلومات".


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الهجوم الالكترونى

انتاج الالومنيوم

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