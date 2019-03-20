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هدى لمحكمة الأسرة: حماتى أجبرتنى على التجرد من ملابسى وطردتنى للشارع

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:00 ص
هدى لمحكمة الأسرة: حماتى أجبرتنى على التجرد من ملابسى وطردتنى للشارع محكمه الاسره - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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لم تترك "هدى.أ" صاحبة الـ25 عام وراءها إلا رسالة من كلمات قليلة عن السبب الذى دفعها لمحاولة الإنتحار هربا من جحيم العيش برفقة حماتها لتقول.. لم أعد أقوى على العيش  مع تلك السيدة الظالمة، بعد أن عشت فى عذاب نفسى تعرض عليه طوال عامين ،ورغم تلك العزيمة القوية على تخلص الزوجة من حياتها إلا أنها فشلت وسلبت منها حضانة صغيرتها .

وتضيف الزوجة التى وقفت أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:تزوجت جارى ولأن الحياة صعبة، ارتضيت العيش معه فى منزل أمه، لأرى العذاب بسبب غيرتها ومعاملتى ونجلتيها وكأننى خادمة وعندما طالبت النجاة خوفا من أن تفتك بى حماتى قامت الدنيا واتهمنى الجميع بالجحود بعد أن فتحت لى منزلها.

وتضيف:  عندما تقدم نجلها لخطبتى بدت ملاكًا،كانت تقدم لى الهدايا ،وبعد إتمام الزواج من يوم الدخلة وأقتحمت خصوصيتي بطريقة منفره وتفاقمت حماقات حماتى لأتجعل زوجى يكرهنى .

وتكمل: بسبب تأخر الحمل لشهور قليلة دفعتنى للذهاب للداجلين والمقابر والمشرحة وعندما رزقنى الله بالحمل جن جنونها وكادت أن تسبب بإجهاضى أكثر من مرة.

وتكمل: تعدت على بالضرب وحكمت على بالخروج ليلا من منزلى بعد أن جردتنى من الملابس وذهبت إلى جيراننا مستغيثة ليمنحونى بعض الملابس وطلبت أهلي الحضور لنجدتى ولكنهم أجبروني على الرجوع لها لأقرر الإنتحار  بعد أن يائست من حياتى فستغلت الفرصة وطلقتنى وحرمتنى من كل حقوقي وخطفت طفلتى.


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