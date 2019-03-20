هالة السعيد: مشاركة المرأة وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية

كتبت أمنية جلال

هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحداً من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة فى كافة أهداف التنمية المستدامة

تطلق غدا الخميس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التقرير السنوى للمرصد المصرى للمرأة فى مجالس الإدارة لعام 2018 وذلك برعاية وحضورهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بمقر معهد التخطيط القومى.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد أن المؤتمر سيناقش نتائج التقرير وتمثيل المرأة فى المناصب القيادية، مشيرة إلى أهمية العمل على تمكين المرأة، حيث تضمنت استراتيجية المرأة 2017 عددا من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر فى سوق العمل وتمكينها سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن الاستراتيجية ساهمت فى زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012، مشددةً على أن مشاركة المرأة فى الحياة العملية، وتوليها مراكز عليا يعتبر أحد سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأضافت الوزيرة أن هدف تحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة يعد واحداً من الأهداف المتكاملة والمتقاطعة فى كافة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على أن حصول المرأة على كافة حقوقها فى جميع الأهداف يضمن العدالة والاندماج الاجتماعى وجنى جميع المواطنين والأجيال القادمة ثمار التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية المساواة بين الجنسين فى كافة المجالات وأن حصول المرأة على وظيفة لائقة أمر جوهرى لنمو شامل ومستدام.

ويتضمن التقرير بيانات تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المدرجة فى البورصة والقطاع المصرفى وشركات قطاع الأعمال العام.

يذكر أن المرصد المصرى للمرأة فى مجالس الإدارة هو مرصد نوعى متخصص ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة، والمنوط به متابعة تحقيق أهداف الخطة القومية لتمكين المرأة التى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس2017 وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وتعد وزارة التخطيط أحد أعضاء وشركاء المرصد بالإضافة إلى وزارة قطاع الأعمال العام، البنك المركزى المصري، البورصة المصرية، هيئة الرقابة المالية، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومنتدى المرأة والذاكرة.