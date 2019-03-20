نيكى يغلق مرتفعا قليلا قبل اجتماع المركزى الأمريكى

رويترز

سجل المؤشر نيكى اليابانى مكاسب محدودة اليوم الأربعاء فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون نتيجة مراجعة يقوم بها مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) للسياسة النقدية بينما هوى سهما سونى ونينتندو بعد أنباء عن تدشين جوجل أنشطة العاب.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.2% إلى 21608.92 نقطة بعد أن تراجع فى التعاملات المبكرة، ولكنه ظل أعلى من المتوسط المتحرك فى 25 يوما عند 21420.48 نقطة.

وقال متعاملون إن المستثمرين ما زالوا يتوخون الحذر قبل قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى بشأن السياسة النقدية، إذ يتوقع كثيرون ان يؤكد البنك المركزى على موقفه الذى يميل إلى التيسير النقدى.

وقال هيرويوكى اونو كبير خبراء الاستراتيجية فى سوميتومو ميتسوى ترست است مانجمنت "هناك إجماع فى السوق على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى سيتبنى موقفا متأنيا تجاه أسعار الفائدة، ولكن لا نعلم كيف سيكون رد فعل السوق تجاه النتيجة أثناء العطلة هنا.

"قد تسود السوق حالة من الارتياح ولكن يمكن أن تضع السوق ما سيسفر عنه الاجتماع فى الاعتبار سريعا وتنزل الاسهم بسبب جنى الأرباح". وتغلق الأسواق اليابانية بمناسبة عطلة عامة غدا الخميس.

ومن المتوقع أن ينهى المركزى الأمريكى مراجعته للسياسة النقدية التى تستمر يومين فى وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن يقلص توقعات صانعى السياسات بشأن أسعار الفائدة والتى أُعلنت فى ديسمبر، حين كان متوسط التوقعات لرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

ونزل سهم سوني ونينتندو 3.4% و3.2% على الترتيب، بعد أن أعلنت جوجل أمس الثلاثاء أنها ستطلق هذا العام خدمة ألعاب فيديو على الانترنت مبنية على التصفح باسم ستاديا ستسعى لاستغلال التكنولوجيا السحابية للشركة وشبكتها العالمية لمراكز البيانات.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1614.39 نقطة.