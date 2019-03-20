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نقابة الأطباء تغلق اليوم باب تلقى طلبات المتأخرين فى القيد من حديثى التخرج

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:00 ص
نقابة الأطباء تغلق اليوم باب تلقى طلبات المتأخرين فى القيد من حديثى التخرج دار الحكمة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تغلق النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، باب تلقى طلبات قيد الأطباء من حديثى التخرج، والمتأخرين عن التقدم بها، وذلك بعد تخصيصها 10 أيام لتلقى طلبات المتأخرين من كافة الجامعات، فى الفترة من 11 مارس وحتى 20 مارس 2019.

 

ويتسلم حديثى التخرج الكارنيهات بعد حلف اليمين، فى حفل الدفعة المقام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، الجمعة 29 مارس الجارى، قبل بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية للنقابة.

 

وللقيد بنقابة الأطباء، فإن ذلك يتطلب الحصول على طلب قيد بالجدول العام من النقابة، وشهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها، إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من وزارة الصحة، صحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر لغير المصريين، صورتين شخصيتين وسداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها (370 جنيهًا) للمصرى أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبى.

 


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