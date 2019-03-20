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نجل بينظير بوتو يتهم الحكومة الباكستانية بتبنى "سياسة الانتقام"

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:39 م
نجل بينظير بوتو يتهم الحكومة الباكستانية بتبنى "سياسة الانتقام" بينظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة
(رويترز)
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اتهم بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو وزعيم حزب الشعب الباكستانى المعارض، الحكومة اليوم الأربعاء بتعمد استهداف المعارضين السياسيين، بعدما استدعته وكالة معنية بمكافحة الفساد هو ووالده للتحقيق.

 

واحتشد المئات من أنصار الحزب، وهو أحد أحزاب المعارضة الرئيسية فى البلاد، غاضبين عند مكتب الوكالة حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة مرددين هتاف "فليسقط عمران خان!"، رئيس الوزراء الباكستاني.

 

وقال بوتو خلال مؤتمر صحفى بعد التحقيق معه فى مكتب المساءلة الوطنى "هذا ليس نظاما للمساءلة. إنه نظام هندسة سياسية. نظام سياسة الانتقام".

 

وقال المكتب فى بيان إن فريق تحقيق استجوب بوتو ووالده آصف على زردارى لنحو ساعتين بشأن ثلاث قضايا. ولم يذكر المكتب تفاصيل عن القضايا لكنه قال إنه قدم للرجلين مجموعة أسئلة للإجابة عليها وإعادة تسليمها للمكتب فى غضون عشرة أيام.

 

وكان مسؤولون أبلغوا المحكمة العليا الباكستانية بأن القضايا تتصل بالفساد وغسل الأموال، وتنفى الأسرة كل اتهامات الفساد وتقول إن القضايا ملفقة لأسباب سياسية.

 

 


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الحكومة الباكستانية

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