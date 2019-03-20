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موسكو: طلبيات تصدير الغواصات الروسية يبلغ مليارات الدولارات

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:15 م
موسكو: طلبيات تصدير الغواصات الروسية يبلغ مليارات الدولارات غواصة روسية
أ ش أ
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أعلن رئيس الشركة المتحدة لصناعة السفن الروسية، اليكسى رحمانوف، أن حجم الطلبيات الواردة من الدول الأجنبية والمتعلقة بصناعة الغواصات الروسية يبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وقال رحمانوف خلال كلمة له فى احتفال أقيم بمناسبة ذكرى مرور 12 عاما على تأسيس الشركة اليوم الاربعاء: "إن حجم محفظة الطلبيات على الغواصات الروسية، والتى وردت من عملائنا الأجانب، يتجاوز عدة مليارات من الدولارات حاليا".
يذكر أن سلاح الغواصات الروسى احتفل أمس الثلاثاء بعيده المهنى، وهو يوم سلاح الغواصات التابع للقوات البحرية الروسية.


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