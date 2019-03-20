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منسق الحزب الحاكم بالجزائر: نساند الحراك الشعبى وندعو الجميع للحوار

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:05 م
منسق الحزب الحاكم بالجزائر: نساند الحراك الشعبى وندعو الجميع للحوار مظاهرات الجزائر _ صورة أرشيفية
الجزائر /أ ش أ/
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أعرب معاذ بوشارب، منسق هيئة حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى، الذى يقود الائتلاف الحاكم، عن مساندة الحزب للحراك الشعبى بالشارع الجزائري.

وقال منسق إدارة الحزب الذى يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فى كلمته خلال اجتماع لأمناء الحزب بالولايات إن "حزب جبهة التحرير الوطنى يساند مساندة مطلقة الحراك الشعبي؛ لأن قيمه الثابتة كان دائما مصدرها الشعب الذى طالب بالتغيير وقالها رئيس الجهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة بصراحة أنه ذاهب لتغيير النظام وبناء جمهورية جديدة تتفاعل فيها جميع القوى الحية للبلاد".

وأكد أن السيادة الشعبية كانت دائما أساس نظام الحكم بالجزائر والتى تجسدت فى شعار من الشعب وإلى الشعب، داعيا إلى ضرورة العمل بإخلاص والجلوس معا لطاولة حوار واحدة للوصول إلى الأهداف المرجوة وفق خريطة طريق واضحة لبناء جزائر جديدة لا تهمش ولا تقصى أحدا".

وقال إن "الشعب الجزائرى الذى قهر بالأمس الاستعمار الفرنسى المدعوم بقوات الحلف الأطلسي، قادر اليوم فى هذه المحطة المفصلية على الخروج من الأزمة".

وانتقد بوشارب "بعض الأشخاص الذين يحاولون إلصاق المساوئ والتهم بحزب جبهة التحرير الوطني"، موضحا أن الجهاز التنفيذى لم يكن بيد الحزب.

 


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