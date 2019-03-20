مصر الخير تكرم الأمهات المثاليات بمصنع الكليم فى أطفيح بمحافظة الجيزة

كتب مدحت وهبة

نظم برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، احتفالية بمصنع اكليم باطفيح بمحافظة الجيزة، لتكريم 11 سيدة من الأمهات المثاليات العاملات، فى إطار احتفال برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير بخروج 2000 أم غارمة خلال شهر مارس، واحتفالات عيد الأم، ومئوية المرأة المصرية التى تمثل رمز العطاء لأسرتها والمجتمع، من أجل رسم البسمة على وجوه الأمهات، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة.

وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين، إن مؤسسة مصر الخير حريصة على تكريم وتشجيع الأمهات الغارمات والأمهات العاملات الذين يمثلن رمزا للعطاء والتضحية، مشيرة إلى أن هناك الآلاف من السيدات المصريات تستحق أن تكون على منصات التكريم، لكفاحها وعطاءها المتواصل إلا محدود، وأن برنامج الغارمين يعمل ليس فقط على فك كرب الغارمين، ولكن على إقامة مشروعات صغيرة لهم أو توفير فرص عمل فى المصانع التى أقامها فى عدة محافظات.

وأشارت عوض، إلى أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أطلق هذا الشهر مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة، مع العمل لتوفير مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على إيجاد مصدر رزق دائم، وتمكينهم اقتصاديا، فى إطار احتفالات بعيد الأم، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت مدير برنامج الغارمين، أن فئة الغارمين على رأس الفئات الأكثر احتياجا، ولهذا وضعت مؤسسة مصر منذ تأسيسها فى عام 2007 قضية الغارمين على رأس أولوياتها وأطلقت فى فبراير 2010 برنامج مستقل لفك كربهم وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، خاصة وأن هناك عشرات أو مئات الآلاف من الغارمين، فى مصر، بعضهم خلف القضبان، والكثير منهم مهدد بالسجن، مضيفة أنه تم فك كرب 67 ألف غارم وغارمة منذ بداية عمل البرنامج كما أن مؤسسة مصر الخير لم تكتفى بفك الكرب، بل علمت على عدم وقوعهم فى دائرة الغرم مرة أخرى، من خلال رفع الحاجة عن هذه الفئات بالتمكين الاقتصادي.

وأوضحت عوض، أن هناك ربط مع مختلف الجهات ومؤسسات فى الدولة وكذلك الشركات والقطاع الخاص لتوفير احتياجات الغارمين لاستكمال مشروع التنمية الشاملة وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لافته إلى أنه تم أخذ موافقة على فتح فصول مدراس الفصل الواحد فى مصانع مصر الخير بالمحافظات للقضاء على أمية الغارمين وأطفالهم

وقالت مدير برنامج الغارمين بمصر الخير، لعلاج المشكلة من جذورها، قام برنامج الغارمين بوضع خطة للتمكين الشامل، وبالفعل بدأنا فى إنشاء سلسلة مصانع صغيرة للسجاد، والمنسوجات اليدوية بدأت بخمس مصانع فى قرية ابيس بمحافظة الإسكندرية وأطفيح فى محافظة الجيزة، بهدف إعادة صياغة حياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية لأولادهم ودعمهم فى مراحل التعليم لِسَد فجوة الجهل.

وأشارت عوض، إلى أن البرنامج أخذ على عاتقه فتح باب جديد فى حياة هؤلاء الأسر سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجا فبدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية حتى يصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، خلال توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص تدريبية لهم ومستلزمات الإنتاج فضلا عن توفير كورسات تدريبية لتسويق منتجاتهم، أو من لم يستطيع إقامة مشروع يتم توفير فرصة عمل له فى مصانع مصر الخير المنتشرة فى عدة محافظات مثل الإسكندرية والجيزة وسوهاج وشمال سيناء.

وقالت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه كان يتم كل عام فك كرب ألف غارم وغارمة فى إطار الاحتفال بعيد الأم، وهذا العام قررنا مضاعفة الرقم ليتم فك كرب 2000 غارم وغارمة، موضحة أن برنامج الغارمين تسعى لتوفير حياة كريمة للغارمين من خلال توفير مسكن ملائم لهم، وتوفير رعاية صحية وتقديم أى خدمة علاجية يحتاجه هو أو أى من أفراد أسرته، وكذلك توفير فرصة تعليمية لجميع الأسرة لان التعليم هو مفتاح للقضاء على الجهل الذى يعد أحد أهم أسباب قضية الغارمين.

وقالت سهير عوض: " فى إطار الاحتفال بالعيد المئوى للمرأة المصرية سيتم إقامة احتفالية كبيرة خلال الشهر الجارى، لتكريم عدد من الغارمين على رحلة كفاحهم وتحولهن لمنتجات، أثبتوا أنهم أفراد ناجحين ونافعين ومنتجين وأن وقوعهم وفى دائرة الغرم كان نتيجة لظروف اقتصادية صعبة.