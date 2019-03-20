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مد أجل الحكم على 292 متهما بقضية محاولة اغتيال السيسي لـ 24 إبريل

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:35 ص
مد أجل الحكم على 292 متهما بقضية محاولة اغتيال السيسي لـ 24 إبريل محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 292 متهمًا من بينهم 8 محالين للمفتى فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148 عسكرية، لـ 24 إبريل.
 
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
 
كما وجهت لهم  تهم رصد واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
 
 
 
 

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