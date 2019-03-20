محمد بن راشد فى زيارة الأولمبياد الخاص: نهديه فى الإمارات للأمهات المعجزات

كتبت ريهام عبد الله

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، بإمارة أبوظبى، وأكد أن الرياضيين من أصحاب الهمم، قصص استثنائية فى الإرادة والتحدى.

وقال بن راشد: "زرت اليوم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبى.. الرياضيين من أصحاب الهمم قصص استثنائية فى الإرادة والتحدى.. إرادة تم غرسها من أمهات استثنائيات فى البذل والعطاء.. غدا يوم الأم.. نهديه فى الإمارات لهؤلاء الأمهات المعجزات".

زرت اليوم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبي ... الرياضيين من أصحاب الهمم قصص استثنائية في الإرادة والتحدي .. إرادة تم غرسها من أمهات استثنائيات في البذل والعطاء ... غدا يوم الأم .. نهديه في الإمارات لهؤلاء الأمهات المعجزات pic.twitter.com/j5oyM2zNaH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 20, 2019

وأبرز المركز الإعلامى لدبى، الزيارة الهامة للشيخ محمد بن راشد، للأولمبياد، فغرد :"محمد بن راشد يشهد برفقة منصور بن زايد جانباً من منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها أبوظبي".



محمد بن راشد

وتابع :" محمد بن راشد يكرم الشاب السعودي حسن الحضركي الذي فاز بالميدالية الذهبية خلال منافسات العاب القوى في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا في العاصمة أبوظبي".



الشيخ محمد بن راشد