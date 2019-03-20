video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن راشد فى زيارة الأولمبياد الخاص: نهديه فى الإمارات للأمهات المعجزات

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:40 م
محمد بن راشد فى زيارة الأولمبياد الخاص: نهديه فى الإمارات للأمهات المعجزات محمد بن راشد فى زيارة للأولمبياد الخاص
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، بإمارة أبوظبى، وأكد أن الرياضيين من أصحاب الهمم، قصص استثنائية فى الإرادة والتحدى.

 

وقال بن راشد: "زرت اليوم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية بأبوظبى.. الرياضيين من أصحاب الهمم قصص استثنائية فى الإرادة والتحدى.. إرادة تم غرسها من أمهات استثنائيات فى البذل والعطاء.. غدا يوم الأم.. نهديه فى الإمارات لهؤلاء الأمهات المعجزات".

 

وأبرز المركز الإعلامى لدبى، الزيارة الهامة للشيخ محمد بن راشد، للأولمبياد، فغرد :"محمد بن راشد يشهد برفقة منصور بن زايد جانباً من منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تحتضنها أبوظبي".

محمد بن راشد
محمد بن راشد

 

وتابع :" محمد بن راشد يكرم الشاب السعودي حسن الحضركي الذي فاز بالميدالية الذهبية خلال منافسات العاب القوى في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقامة حاليا في العاصمة أبوظبي".

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

حاكم دبى
حاكم دبى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصة صورة.. نجلة الشيخ محمد بن راشد فى طفولتها مع والدها

محمد بن راشد: توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائى يضم 11 دولة

آرت دبى يعلن عن برنامجه التفصيلى لنسخة 2019 برعاية الشيخ محمد بن راشد.. صور

دبى

محمد بن راشد

اولمبياد ابو ظبى 2019




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة