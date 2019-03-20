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الأربعاء، 20 مارس 2019 11:08 م
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محكمة هندية تقضى ببراءة 4 أشخاص اتهموا بتفجير قطار فى 2007

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:00 م
محكمة هندية تقضى ببراءة 4 أشخاص اتهموا بتفجير قطار فى 2007 عناصر من الشرطة الهندية
نيودلهى / أ ش أ/
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قضت محكمة هندية، اليوم الأربعاء، ببراءة 4 رجال هندوس اتهموا بتفجير قطار بين الهند وباكستان أدى لمصرع 68 شخصاً عام 2007.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن محاميى الدفاع قولهم: "إن البراءة جاءت نتيجة عدم كفاية الأدلة فى الحادث الذى أدى لمصرع العشرات كان معظمهم من الباكستانيين"، وعلقت وزارة الخارجية الباكستانية على الحكم واصفة إياه بأنه "مهزلة للعدالة".

وأوضحت (يورونيوز) أن حكم البراءة، من المحكمة الواقعة فى ولاية هاريانا شمالى الهند، جاء بعد رفض التماس قدمته نجلة ضحية باكستانى منذ أيام أرادت أن تكون شاهدة على الحادث.

يُشار إلى أن هذه التطورات تأتى بعد أسابيع من تصاعد حاد فى التوترات بين نيودلهى وإسلام آباد إثر مقتل 40 شخصاً من قوات الشرطة الهندية بسبب انفجار انتحارى فى كشمير أعلنت جماعة (جيش محمد)، مسؤوليتها عنه.


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