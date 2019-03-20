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محافظ جنوب سيناء يفتتح توسعات مسجد التقوى بنويبع بتكلفة مليون ونصف جنيه

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:24 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح توسعات مسجد التقوى بنويبع بتكلفة مليون ونصف جنيه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رافقه الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء، توسعات مسجد التقوى بحى الأمل بجوار مجلس مدينة نويبع، والذى كانت مساحاته 200 متر مربع لتصبح 650 متر مربع.
 
وجاء ذلك، اليوم الأربعاء، فى إطار فعاليات اليوم الثالث لاحتفالات المحافظة بعيدها القومى والذكرى الثلاثين لعودة طابا.
 
وأوضح إسماعيل الرواي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن أعمال التوسعة شملت مكتبة ومصلى للسيدات، ومكتب تحفيظ بجانب سكن للإمام، معلنا عن وجود ثلاث مساجد جاهزة الافتتاح بعد تطويرها وتوسعاتها، ومنها مسجد أثبيت بوادى فيران التابع لمدينة أبورديس، ومسجد عايد سبيل بحى أبو رزق التابع لمدينة رأس سدر.
 
ورافق المحافظ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية والشعبية ونواب المحافظة.
 
 

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