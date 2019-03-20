محافظ بنى سويف يفتتح محطة رفع الصرف الصحى بـ16 مليون جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مشروع محطة رفع الصرف الصحى بالدوية بتكلفة 16مليون جنيه بقدرة 60 لتر/ ثانية، وتخدم أكثر من 10 آلاف نسمة بمنطقة الدوية مركز بنى سويف، ضمن برنامج مركز ومدينة بنى سويف للإحتفال بالعيد القومى، وذلك بحضور المهندس عاطف عبدالجواد، والأستاذ محمود عزت عضوى مجلس النواب، والمهندس حمدى جاد الرب رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات بنى سويف بالهيئة القومية، واللواء محمد كمال رئيس المدينة ومسؤلى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات المشروع، واستمع من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي "المنفذة للمشروع" لشرح موجز عن مراحل العمل فى المحطة التى تضمنت إنشاء شبكات انحدار بطول 9.6كم وخط طرد بطول 1.3كم تقريباً من المواسير HPDE ، حيث تصرف محطة الرفع بالدوية على محطة أحمد عرابى المربوطة على محطة معالجة تزمنت

حيث أكد المحافظ على أن ملف الصرف الصحى له أولوية كبيرة فى خطة عمل الدولة،حيث يتم العمل من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة من الخدمة، والبداية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدم ملموس فى هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والاستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة بهدف زيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المدن والقرى وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة فى القرى والتجمعات السكانية