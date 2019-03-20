محافظ بنى سويف يفتتح المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى، الذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمدرسة الفنية بنات بمدينة بنى سويف، بمشاركة أكثر من 33 مدرسة فى القطاعين الصناعى والزراعى، وذلك فى إطار مشاركة مديرية التربية والتعليم فى فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومى، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن برعى عضو مجلس النواب، الأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ كمال عمران مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية،ولفيف من قيادات قطاع التعليم بالمحافظة وبعض التنفيذيين

وتفقد المحافظ أقسام المعرض والتى تضم تشكيلات متنوعة من المنتجات التى تميزت بالجودة العالية والأسعار المخفضة، مقارنة بأسعار السوق فى الفترة الحالية، مثل العديد من المنتجات والصناعات والأعمال الحرفية كالصناعات الخشبية والموبيليا وأعمال الأرابيسك وأثاث مكتب وغرف نوم وسفرة وصالونات وأنتريهات والتى تميز بعضها بالجمال رغم بساطتها والبعض الأخر بالحرفية العالية، بالإضافة إلى الصناعات الزراعية لمدارس الزراعة من منتجات الألبان والخضر والمربات والمخللات ،وغيرها.

كما تجول المحافظ بداخل قسم الصناعات الميكانيكية والكهربية، وناقش مع الطلاب بعض الأعمال ومشروعات تخرجهم من المدارس الكهربية والميكانيكية منها،متفقدا معرض المدارس الزخرفية والذى ضم العديد من المنتجات والمشغولات والزخارف مثل أعمال التريكو والملابس الجاهزة والنسيج والسجاد،حيث أشاد المحافظ بجودة المنتجات المعروضة وجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وخاصة الأنشطة الطلابية والمدرسية التى تنمى المواهب لدى الطلاب

وأكد المحافظ على دعمه لمثل هذه المعارض التى تعتبر خطوة عملية لربط التعليم الفنى بسوق العمل عن طرق تفعيل التدريب العملى والميدانى لطلاب المدارس الفنية وتأهيلهم لسوق العمل والذى سيكون له عوائد ومكاسب كبيرة على مستوى التعليم الفنى بما يسهم فى توفير دخل وفرص عمل للشباب.

كما أكد المحافظ على أن سيبذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة التعليم وتحديدا قطاع التعليم الفنى ، لتوفير خامات أكثر جودة وأعلى قيمة ،نظرا لجودة المنتج الذى تنفذه آيادى طلاب بنى سويف،والذى سيكون له مكان لائق بالسوق المحلى ، وسيتم استهداف السوق الخارجى ،مشيرا إلى أهمية التكاتف من أجل تشجيع الإنتاج المحلى وبإستخدام المكون المحلى لتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتوفير فرص عمل وتوفير العملة الصعبة فى حالة التصدير،والمساهمة فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى وخطة الدولة فى هذا الشأن.



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات



محافظ بنى سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفنى بمدرسة الفنية بنات