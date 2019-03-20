محافظ الوادى الجديد: توصيل الصرف الصحى لـ48 قرية فى المحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إنه سيجري توصيل الصرف الصحي للقري المحرومة بشكل عاجل، مؤكدا على أن المحافظة متمثلة في مديرية الإسكان سوف تتحمل 60% وسيجري توصيل الصرف بشكل فورى.

ولفت الزملوط، في تصريح صحفي، إلى أن هناك توصيل صرف صحى لــ48 قرية على مستوى المحافظة خلال أربع سنوات، ويجرى حاليا العمل في 15 قرية، وجار استكمال الباقى على عدة مراحل، مضيفا إن المشروع بكل قرية يشمل خطوط انحدار ومحطة معالجة وصرف متكاملة.

وأضاف أنه سيجري حساب التكلفة المالية للمرفق الصحي بكل قرية، وفى حال موافقة المواطنين على المشاركة والتوصيل، ويجري تجميع 40 % من القيمة المطلوبة منهم، وسيتم مخاطبة الإسكان لدعم القرية بباقى المبلغ للبدء في تنفيذ الأعمال بشكل عاجل، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم كافة الجهود الذاتية التي تحقق النفع العام للمجتمع، كما أنها تدعم كافة المبادرات والمشاركات المجتمعية التي تخدم التنمية.