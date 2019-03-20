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محافظ المنوفية يشهد احتفالية قومى شئون الإعاقة لتكريم الفائزين بمسابقة الأسرة المصرية

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:46 م
محافظ المنوفية يشهد احتفالية قومى شئون الإعاقة لتكريم الفائزين بمسابقة الأسرة المصرية محافظ المنوفية يشهد احتفالية قومى شئون الإعاقة
المنوفية – محمود شاكر
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شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية احتفالية المجلس القومى لشئون الإعاقة لتكريم الفائزين فى مسابقة الأسرة المصرية تحت شعار "بالأسرة نبنى الوطن"، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وعدد من نواب المحافظين، والسفير محمد حجازى نائب عن وزير التنمية المحلية، والسيدة مها هلالى عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، والدكتور أشرف مرسى المشرف العام على المجلس القومى للمرأة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، تلاه عرض تقديمى عن فكرة مسابقة الأسرة المصرية، وذلك تقديرا للدور العظيم الذى تقوم به الأسرة فى بناء الوطن ورفعة شأنه، وفقرة فنية "كورال مؤسسة سندس".

وتم تكريم 25 أمّا من ذوى الإعاقة أو ممن يعولن أشخاصًا ذوى إعاقة ضمن الشخصيات الفائزة على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأسرة المصرية، منهم الحاجة زينب الأكسر من قرية مؤنسة بمركز أشمون محافظة المنوفية كأم مثالية لمحافظة المنوفية لذوى الإعاقة حيث تعول 3 أولاد معاقين بضمور العضلات مما يجعلها نموذجا للعطاء والقدرة على التحمل.

وفى كلمته، دعا اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الجميع للوقوف دقيقة تحية إجلال واحترام للأم المصرية لما تقدمه من دور هام فى بناء مجتمع ناضج، وتحمل أعباء كل فرد من أفراد الأسرة خاصة إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى حرص محافظة المنوفية بكافة أجهزتها التنفيذية على توفير سبل الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بهم والعمل على دمجهم داخل المجتمع وتذليل العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية والتأكيد على حقوقهم فى جميع المجالات التعليمية والتأهيلية والرياضية فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ويتمتعون بقدرات لا يستهان بها.

جدير بالذكر، أن المجلس القومى لشئون الإعاقة، قد سبق وأطلق مسابقة لاختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات التالية: أم ذات إعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة، أم لأبناء ذوى إعاقة، أخت أو أخ يرعى أخت أو أخ من ذوى الإعاقة، أب مثالى لأبناء من ذوى الإعاقة.

 

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محافظ المنوفية يشهد احتفالية قومى شئون الإعاقة
 

 


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