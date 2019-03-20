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محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين ضمن مبادرة "بنها حلوة بينا"

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:46 م
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين ضمن مبادرة "بنها حلوة بينا" محافظ القليوبية يتفقد معرض الموهوبين
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، على ضرورة العمل والاستعداد بشكل جاد لتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبار 2019 عاما للتعليم، وتكثيف الأنشطة والمبادرات التعليمية وتطوير المؤسسات المتعلقة بالتعليم بمختلف أرجاء المحافظة وإدارتها التعليمية ومدارسها.

 

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الموهوبين والمبتكرين من طلاب المحافظة والمقام بمدرسة الشبان المسلمين ببنها، ضمن فاعليات مبادرة "بنها حلوة بينا" والذى يضم مشروعات علمية وفنية قام باختراعها الطلاب كجانب من التدريب العملي، حيث قدم المحافظ الشكر لجميع المشاركين من الطلاب والمعلمين الراعين لهم والقائمين على المشروعات، وبدأ بالتعرف على المشروعات المقدمة من الطلاب وسمع شرح الطلاب عن فكرة المشروع الخاص به والمعلم وكيفيه مساعدته له وتبنيه المشروع.

 

وأكد عبد الحليم، على أن الأمم لا ترتقى إلا بالعلم والعلماء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، مضيفًا أن العلم يعد الآن من أولى أولويات الدولة والارتقاء بالبحث العلمى وتنمية العقول يعد هدفا استراتيجيا يجب أن نلتف حوله جميعا.

 

وأشاد محافظ القليوبية، فى كلمته خلال الافتتاح بمبادرة "بنها حلوة بينا" تحت شعار "نبنى مستقبلنا بإيدينا" برعايته ومديرية التربية والتعليم ومجلس مدينة بنها، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن المبادرة تعتبر نموذجا مضيئا ومشرفا للتعاون بين المجتمع وجميع أجهزة الإدارة التنفيذية بالدولة وبدعم من رجال الأعمال المخلصين فى مدينة بنها، وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية وجمعية الشبان المسلمين وجهاز تنمية المشروعات.

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (1)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (2)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (3)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (4)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (5)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (6)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (7)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (8)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (9)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (10)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (11)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (12)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين (13)
محافظ القليوبية يفتتح معرض الطلاب الموهوبين

 

 


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