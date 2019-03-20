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مجهولون يسرقون سيارة عضو مجلس نواب بالشرقية

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:06 ص
مجهولون يسرقون سيارة عضو مجلس نواب بالشرقية حملة أمنية - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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يكثف ضباط المباحث بمديرية أمن الشرقية، جهودهم الأمنية لسرعة ضبط 3 متهمين قاموا بسرقة سيارة عضو مجلس نواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ وذلك أثناء عودته من قرية "سعدة أبو خليل" متوجهًا لمنزله بفاقوس.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام ثلاثة مجهولون بسرقة سيارة "محمد كلوب" عضو مجلس نواب عن دائرة "فاقوس"، وذلك أثناء عودته من قرية "سعدة أبو خليل" متوجهًا لمنزله بفاقوس.
 
وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار عمرو الباز رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
 

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