video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 01:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الكهرباء: نسعى لتحويل العدادات التقليدية لذكية خلال 10 سنوات

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:31 ص
متحدث الكهرباء: نسعى لتحويل العدادات التقليدية لذكية خلال 10 سنوات أيمن حمزة- متحدث وزارة الكهرباء
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة نجحت في تطوير شبكات النقل والتوزيع داخل قطاع الكهرباء بمختلف محافظات الجمهورية عقب التطوير، مؤكداً الكهرباء والطاقة امن قومي وتضافرت جهود الدولة لوجود فائض منها.
 
وأضاف حمزة، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الدولة أحدثت طفرة في انشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الايدي العاملة المصرية قادرة على ادارة النظم الحديثة بقطاع الكهرباء.
 
وتابع المتحدث باسم زوزارة الكهرباء، أن الوزارة عملت على انشاء أول محطة مائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بجبل عتاقة بالبحر الأحمر، التحول الالي باستخدام العدادات الذكية يقضي على اخطاء الفواتير، قائلا:" نسعى لتحويل العدادات التقليدية لعدادات ذكية خلال 10 سنوات".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يقرر نقل كابل كهرباء للسماح بتوصيل الغاز لمواطن

شكوى من انكسار ماسورة مياه بالحى الحادى عشر بأكتوبر وسرقة أبواب لوحات الكهرباء

وزارة الكهرباء

الكهرباء

العدادات الالكترونية

توزيع الكهرباء

شبكات الكهرباء




لا تفوتك
تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

تشريعية النواب تستمع غدا للآراء حول التعديلات الدستورية بأولى جلسات الحوار المجتمعى

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

صور.. حملة شعبية لتكريم طبيب الغلابة بالغربية.. الدكتور محمد مشالى لـ"اليوم السابع": أعالج المرضى فى عيادتى بـ5 و10 جنيهات..و"المعذبون فى الأرض" لطه حسين غير حياتى.. ويوجه رسالة لأطباء الفيزيتا: الكفن ملوش جيوب

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

الإدارية العليا: مرض الطالب عذر قهرى وتُحسب له درجاته الفعلية بالدور الثانى

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

رسميا.. قمة الزمالك والأهلى فى استاد برج العرب 30 مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة