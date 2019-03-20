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ماكرون: نشر تعزيزات إضافية فى فرنسا استعدادا لمظاهرات السترات الصفراء

الأربعاء، 20 مارس 2019 10:40 م
ماكرون: نشر تعزيزات إضافية فى فرنسا استعدادا لمظاهرات السترات الصفراء إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس أ ش أ
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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن بلاده سوف تنشر تعزيزات عسكرية إضافية فى جميع أنحاء البلاد لتعزيز الأمن قبيل مظاهرات، عناصر (السترات الصفراء) المحتملة فى عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية - وفقا لقناة (فرانس – 24) اليوم الأربعاء - إن ماكرون أوضح أن قوات الجيش سوف تتولى تأمين المبانى الحكومية وغيرها من المواقع المهمة من أجل إتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتركيز على حفظ النظام العام، حيث تأتى هذه التعزيزات الإضافية فى إطار تطبيق حزمة الإجراءات الأمنية الجديدة التى أعلنت الحكومة الفرنسية عنها أمس الأول الاثنين، والتى شملت حظر تنظيم المظاهرات فى شارع الإليزيه بباريس علاوة على مدينتين فرنسيتين أخريين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية تنشر بالفعل نحو 7 آلاف جندي، أغلبهم مسلح بالبنادق الآلية، فى مختلف أنحاء البلاد، وذلك بغرض حماية المواقع الحساسة وذلك منذ الأعمال الإرهابية التى وقعت فى باريس عام 2015.

وكانت مظاهرات عناصر السترات الصفراء التى نظمت يوم السبت الماضى قد شهدت وقوع أعمال شغب وسطو على المحال الفاخرة.

 


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