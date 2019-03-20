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لامتها على التأخير.. موظفة تضرب مديرة شئون إدارية بشبرا الخيمة.. فيديو

الأربعاء، 20 مارس 2019 07:06 م
لامتها على التأخير.. موظفة تضرب مديرة شئون إدارية بشبرا الخيمة.. فيديو الموظفة أثناء تعديها على زميلتها
القليوبية - إبراهيم سالم
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قالت نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن واقعة اعتداء موظفة بحى غرب شبرا الخيمة بالضرب المبرح باللكمات والركل بالقدم لزميلتها المسئولة عن دفتر الحضور والانصراف، حقيقية وحدثت منذ عدة أيام، وتعدت موظفة بالموارد البشرية على مديرة الشؤون الإدارية "لأن الأولى كانت قادمة من منزلها صباحا متأخرة وعندما طلبت منها الثانية التوقيع تأخير رفضت ونشبت مشاجرة بينهما تعدت الموظفة على الأولى بالضرب".

وأضافت "العشيرى"، أنه فور علمها بالواقعة، أحالت الموظفة للتحقيق الفورى لاتخاذ إجراء ضدها لإخلالها بواجبها الوظيفى.

 

 وأشارت رئيس الحي، إلى أنها لن تسمح بمثل هذه الأفعال أن تحدث من أى موظف مهما كان، موضحة أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك المرفقه به وتعد إخلال جسيم بالأداء الوظيفى ويرفضها القانون والعرف وغير مقبوله فى مجتمع العمل.

 

وأوضحت العشيرى، أن مثل هذه الوقائع يعاقب عليها القانون "لأن ممارسة البلطجة أمر مرفوض فى محيط العمل أو أى محيط"، مشيرة لى أنها لم تتوانى لحظة فى إحالة مرتكبة الواقعة للتحقيق الفورى فى الشؤون القانونية التى أحالتها للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى جزاء عليها، محذرة أى موظف أو عامل بالحى من ممارسة هذه الأفعال التى لا تليق بموظفى المؤسسات الحكومية المختلفة.


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