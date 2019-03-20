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لافروف: روسيا لن تدخل فى سباق تسلح مع الولايات المتحدة

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:38 م
لافروف: روسيا لن تدخل فى سباق تسلح مع الولايات المتحدة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الأربعاء أن روسيا لن تنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتدخل سباق التسلح، ولكن الولايات المتحدة تتجاهل ذلك.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله -فى خطاب له في مؤتمر نزع السلاح فى جنيف- "يتم تجاهل القرارات التى أعلنا عنها بعدم نشر روسيا لصواريخ أرضية متوسطة وبعيدة المدى فى تلك المناطق التى لن تنشر فيها منظومات أمريكية الصنع مماثلة، كما صرح الرئيس فلاديمير بوتين نحن سنرد بالمثل على أعمال الولايات المتحدة. وسوف يكون ردنا بحيث لا تنجر روسيا إلى سباق تسلح".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوما.
وردًا على ذلك أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار بهذا الصدد من الولايات المتحدة.


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