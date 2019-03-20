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لأول مرة.. 28 دولة إفريقية فى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم السبت المقبل

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:11 ص
لأول مرة.. 28 دولة إفريقية فى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم السبت المقبل وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكدت 28 دولة أفريقية مشاركتها فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المربين  بالسادس من أكتوبر  السبت القادم، وتأتى هذه المشاركة الإفريقية الكبيرة لأول مرة فى تاريخ المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ظل عودة مصر إلى عمقها الإفريقى ورئاستها للاتحاد الإفريقى برئاسة  الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما أعطى للعلاقات المصرية الأفريقية قوة كبيرة.

والدول الإفريقية التى أكدت مشاركتها فى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم هى: السودان ، غانا ، النيجر ، نيجيريا ، السنغال ، تنزانيا ، موريتانيا ، تونس ، الجزائر ، غنيا بيساو ، مالي ، توجو ، الكاميرون ، كينيا ، الكنغو الديمقراطية ، بوروندي ، مدغشقر ، بنين ، تشاد ، جيبوتي ، رواندا ، الصومال ، جزر القمر ، انجولا ، موريشيوس ، أفريقيا الوسطى ، أوغندا ، غينيا كوناكرى.

 

 
 
 

 


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