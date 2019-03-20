قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جدول امتحانات الدورة التدريبية الثانية

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الدورة التدريبية الثانية (إجازة التأهيل التربوي) للعام 2018 / 2019، المقرر انعقادها فى جميع المناطق الأزهرية بداية من يوم الخميس 4/4/2019، حتى يوم السبت 13/4/2019؛ حيث تبدأ الامتحانات فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمراكز الدراسة للمتدربين.

كما تُعقد امتحانات الشفوى لكل تخصص فى اليوم نفسه، وفقًا لظروف كل مركز من مراكز التأهيل التربوى على مستوى الجمهورية.

وقال عصام القاضى، منسق عام برنامج التأهيل التربوى، إنه ورد إلى القطاع أسماء المحرومين من دخول امتحانات الدورة التدريبية الثانية، وذلك لعدم حضورهم بنسبة 75% من أيام التدريب؛ حيث ينص البند الثالث من بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف، ويمثله قطاع المعاهد، والأكاديمية المهنية للمعلمين، بشأن برنامج التأهيل التربوى، على أنه "يُشترط للحصول على شهادة إجازة التأهيل التربوى حضور الدارس نسبة 75% على الأقل من إجمالى أيام الدراسة بالبرنامج".

وأضاف عصام القاضى، إنه بلغ عدد من تم حرمانهم، بجميع المراكز البالغ عددها 13 مركزًا على مستوى الجمهورية، 73 متدربًا، موضحًا أنه على الدارسين مراجعة منسق التأهيل التربوى بالمنطقة؛ للوقوف على أسماء المحرومين بالمنطقة التابع لها الدارس.

وفيما يلى جدول امتحانات الدورة التدريبية الثانية لبرنامج التأهيل التربوى للعام 2019/2018: الخميس 4/4/2019 علم النفس التربوى، الجمعة 5/4/2019 الاتجاهات الحديثة فى الإدارة والتخطيط التربوى، السبت 6/4/2019 الصحة النفسية والفئات الخاصة، الخميس 11/4/2019 معايير الجودة فى التعليم،الجمعة 12/4/2019 الوسائل وتكنولوجيا التعليم،السبت 13/4/2019 إستراتيجيات التعليم والتعلم .