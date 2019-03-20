فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم 94 أمًا مثالية

كرّم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الأربعاء، 94 من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء ومصابى العمليات الحربية، خلال الاحتفال بعيد الأم، الذى نظمته محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والقمص بطرس بطرس بسطروروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط وبلقاس والبرارى، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد أحمد نصار، نائباً عن قائد قوات الدفاع الشعبى العسكرى، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء المراكز والمدن، والقيادات التنفيذية، وأسر الأمهات المثاليات.

قال الدكتور إسماعيل طه، إن الله عز وجل كرم الأبوين فى عدة مواضع فى كتابه العزيز "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما،ً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيراً " صدق الله العظيم، هكذا هى مكانة الأم فى الإسلام ويكفينا شرفاً أن الله سبحانه وتعالى أمر ببرها بعد الأمر بعبادته مباشرة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الأم المصرية هى أيقونة متفردة فى العمل الوطنى والإنسانى، معرباً عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات لجهودهن فى سبيل تحقيق التميز وصناعة النماذج الناجحة فى مختلف مجالات العمل، ودور الأم المشرف فى نهضة المجتمع ودعم الأمن القومى المصري؛ ستحيـا على الدوام مصــر العظيمـة بـ"عظيمات مصر".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الأم هى زهرة الحياة والمعجزة التى وهبها الله عز وجل للبشرية، وهى من وضعت الجنة تحت أقدامها ودعاؤها بهذا السماء، لافتاً انها صانعة الرجال ومربية الأجيال نهر ينبع دائماً بالعطاء والحنان ومصدر العلم والمعرفة، مشيراً أن جميع الرسالات السماوية كرمتها لما لها من قدر ومكانة عظيمة فى تربية الأبناء وتعليمهم القيم والمبادئ التى تشكل شخصيتهم ووجدانهم وتغرس فى نفوسهم حب الوطن والدفاع عن مقدراته، مشيراً أن الأم هى التى ضحت وقدمت أغلى ما تملك من ابن أو زوج أو أخ شهيداً فى ميادين البطولة والشرف والفداء من أجل القضاء على الإرهاب الأسود.