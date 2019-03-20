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فيديو وصور.. جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتجمهر بالزاوية الحمراء

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:34 م
فيديو وصور.. جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتجمهر بالزاوية الحمراء المستشار أسامة الرشيدى
كتب ـ إيهاب المهندس ـ إبراهيم سعيد ـ تصوير عمرو مصطفى
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قررت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الشافعي محمد الشافعي، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.
 
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.
 
 
قضية الزاوية الحمراء (1)
 
قضية الزاوية الحمراء (2)
 
قضية الزاوية الحمراء (3)
 
قضية الزاوية الحمراء (4)
 
قضية الزاوية الحمراء (5)
 
قضية الزاوية الحمراء (6)
 
قضية الزاوية الحمراء (7)
 
قضية الزاوية الحمراء (8)
 
قضية الزاوية الحمراء (9)
 
قضية الزاوية الحمراء (10)
 
قضية الزاوية الحمراء (11)
 
قضية الزاوية الحمراء (12)
 
قضية الزاوية الحمراء (13)
 
قضية الزاوية الحمراء (14)
 
قضية الزاوية الحمراء (15)
 
قضية الزاوية الحمراء (16)
 
قضية الزاوية الحمراء (17)
 
قضية الزاوية الحمراء (18)
 
قضية الزاوية الحمراء (19)

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