فيديو معلوماتى.. أبرز حوادث الطيران فى السنوات الـ5 الأخيرة

إعداد ـ ريم عبد الحميد

انضم حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة ومصرع 157 شخصا كانوا على متنها إلى قائمة طويلة من حوادث الطيران الأكثر مأساوية التى شهدها العالم، فعلى الرغم من أن السفر الجوى يعتبر الأكثر أمانا، إلا أن حوادثه النادرة تكون فتاكة وغالبا ما يكون ضحاياها بالعشرات والمئات، وفى السنوات الـ5 الأخيرة شهد العالم عددا من الحوادث المأساوية نرصدها فيما يلى:

1ـ 2017 كان العام الأكثر أمانا فى تاريخ الطيران دون أى حوادث.

ـ يعد حادث اختفاء الطائرة الماليزية فوق المحيط الهندى فى مارس 2014 الأكثر غموضا.

ـ اختفت الطائرة طراز بوينج 777 أثناء رحلتها من ماليزيا إلى الصين.

ـ لقى 239 شخصا كانوا على متنها مصرعهم ولم يعثر على أثر لها حتى الآن.

2ـ سقوط طائرة إندونيسية من طراز A320 متجهة إلى سنغافورة ولقى 162 شخصا مصرعهم.

3ـ اصطدمت طائرة ألمانية طراز إيرباص A320 بجبال الألب الفرنسية

ويعتقد أن الطيار تعمد إسقاطها منتحرا وقتل معه 150 شخصا

4ـ مصرع 66 شخصا فى تحطم طائرة مصر للطيران فى مايو 2016 أثناء رحلتها إلى فرنسا.

5- فى فبراير 2018 تحطمت طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من موسكو ومقتل 70 شخصا.

6- سقط أكثر من 100 شخص فى تحطم طائرة بوينج 737 بعد إقلاعها من هافانا فى مايو 2018.

7- أكتوبر 2018: تحطمت طائرة بوينج 737 ماكس بعد مغادرتها جاكرتا بإندونيسيا ومصرع ركابها وعددهم 189