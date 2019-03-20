فيديو.. الاحتفال بأمهات شهداء الشرطة بحضور فنانين وقيادات أمنية

نظم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حفلا لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة بالنادى العام لضباط الشرطة بالجزيرة. بحضور عدد من الفنانين والقيادات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها لمراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لكافة رجال الشرطة وتنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كرم الحفل عددا من أُسر شهداء الشرطة، وتم نقل تحيات وزير الداخلية لأسر الشهداء، واعتزاز هيئة الشرطة بتضحيات أبنائهن ومواقفهم البطولية وشجاعتهم فى أداء واجبهم التى تعبر عن نشأتهم فى بيئة مفعمة بالإخلاص والولاء للوطن، وأن حرص الوزارة على دعوتهم فى تلك الاحتفالات يأتى تقديراً وعرفاناً لتضحيات ذويهم وعطائهم.