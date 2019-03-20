فى عيد الأم.. رئيس جامعة القاهرة يروى تفاصيل وفاة والدته.. ويؤكد: أوصتنى بالعلم

روى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل يوم وفاة والدته، مؤكدا أن يوم وفاتها كان ذاهبا ليلقى محاضراته بكلية الآداب بالجامعة، قائلا: "أتذكر أنه عام 2003 نزلت من البيت وبعد معديت كوبرى الجامعة لم يكن قلبى مرتاحا وقبل الجامعة قررت العودة إلى المنزل لأطمئن على أمى بشكل مفاجئ".

وقال الخشت، بكلمته خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء على مسرح قبة الجامعة: "لن أتحدث عن كل أفضالها على هتكلم على فضل واحد لها، فكانت لها كلمة واحدة تكررها دوما العلم العلم العلم، فأوصتنى به وبالاهتمام بكل ما يتعلق به، وكل سنة وانتوا طيبين".