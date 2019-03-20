غدًا.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

كتب عز النوبى

يفتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع غدًا الخميس بحديقة الأورمان بالجيزة.

وقالت الدكتورة جيهان المنوفى رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، إن الوزارة حريصة على استيعاب العدد الأكبر من الراغبين فى المشاركة بالمعرض، مشيرة إلى أن الوزارة لن تكتفى بتنظيم المعرض والإشراف عليه فقط، بل ستحرص على أن يكون لقطاعاتها وجود ضمن العارضين.

وأضافت إن الوزارة ستتواجد بعرض منتجات الصوب الزراعية، ومنتجات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كما تحرص الوزارة على التواجد بقطاعها التثقيفى بمكتبة لمجلس الإعلام الريفى، إلى جانب العديد من الأنشطة التثقيفية الأخرى التى ستقام خلال المؤتمر .

كانت وزارة الزراعة، أعلنت ارتفاع عدد المشاركين فى معرض زهور الربيع فى دورته الـ86، التى يفتتحها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، يوم 21 مارس الجارى، إلى 180 عارضًا ومشاركًا.

وقال الدكتور السعدى بدوى أستاذ نباتات الزينة بزراعة القاهرة والمشرف الفنى على الحدائق النباتية بوزارة الزراعة: إن المعرض يقام هذا العام على مساحة حوالى 14 فدانًا، وإن هناك أجنحة خاصة للمنتجات المكملة لإنتاج نباتات الزينة والزهور، جنبًا إلى جنب مع المتخصصين فى تنسيق المساحات الخضراء، وصناع ومستوردى مستلزمات الإنتاج الزراعى، مشيرًا إلى وجود مساحات مخصصة للجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة ونشر ثقافة الاهتمام بالزهور والحدائق.

يشار إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يومًا، ويشهد المعرض اهتمامًا متزايدًا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر فى هذه الدورة، كما تهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.