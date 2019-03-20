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عميد طب عين شمس: شاركنا فى مبادرة 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:54 م
عميد طب عين شمس: شاركنا فى مبادرة 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار المؤتمر الــ 40 لكلية الطب جامعة عين شمس
كتبت أمل علام
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قال الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن أهم الموضوعات، والأبحاث التى سيتم استعراضها بالمؤتمر الــ 40 لكلية الطب جامعة عين شمس، أن الجامعة جزء من ضمن 27 جامعة حكومية فى مصر، ونحن من أوائل المساهمين فى المسح عن فيروس سى، وبدأنا فى المسح للطلبة والعاملين لحوالى 7500 موظف، منذ 3 سنوات ونصف، وعندما جاءت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تم تحديد نقاط للمسح الطبى الشامل، ونساهم فيها بقوة.

 وأضاف أن المبادرة الثانية هى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فقد قمنا حتى الآن بإجراء جراحة، بما يعادل لـ 23 % من الحالات فى المبادرة، موضحا أن هناك تطورا كبيرا فى تعليم الطلبة عن ذى قبل.

 

وأوضح أن الجامعات الذكية هو الجيل الحالى، والقوانين تتغير على مستوى الدولة لإنتاج أفضل خريج ممكن، والخطوات التى تتبع ستوفر هذا الخريج.

 

وتابع أن مستشفى النساء والتوليد والمستشفى الباطنى حصلا على مستويين فى الجودة، ولكن لكى نصل إلى الجودة العالمية المطلوبة لابد من إحداث تغيير فى البنية التحتية، ولاعتماد دولى من المستشفيات مجتمعة سيكون خلال عدة سنوات، موضحا أن المستشفيات التى لا تلتزم وتوفق أوضاعها حسب الجودة لن تكون ضمن منظومة التأمين الصحى. 

 

وأكد بشأن قرار إجراء فحص لمعرفة الموظفين الذين يتعاطون المخدرات، أننا بدأنا نقوم بتحليل لبعض الموظفين لمعرفة المدمنين، ومنذ 3 سنوات قمنا بهذه الخطوة لموظفى الأمن، وأخذنا إجراءات عنيفة، وأصبح لدينا سند قانونى أنه من حق هذا المكان أن يوقف الموظف عن العمل اذا ثبت تعاطيه المخدرات.

 

 


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مبادرة 100 مليون صحة

انهاء قوائم الانتظار




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