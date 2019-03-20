عمومية فودافون تعتمد توزيع أرباح للمصرية للاتصالات الأحد بـ 5.5 مليار جنيه

كتبت هبة السيد

تعقد شركة فودافون مصر، الجمعية العامة العادية للشركة يوم 24 من مارس الجارى لاعتماد قرارات مجلس الإدارة، ومنها اعتماد توزيع أرباح الشركة عن العام المالى المنتهى، والذى يتضمن حصول الشركة المصرية للاتصالات - المملوكة للدولة بنسبة 80%- على نحو 5.5 مليار جنيه عن حصتها بفودافون البالغة نسبة 45%.

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات، يوم 18 فبراير الماضى، اتفاقيتين مع شركة فودافون مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إحداهما لتوزيع الأرباح والثانية خاصة بتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية اعتماداً على شبكة المصرية.

وتمثل تلك الأرباح نسبة 82% تقريباً من أرباح الشركة المؤجلة لدى شركة فودافون مصر منذ سنوات، وكشف مصدر بفودافون أن الشركة المصرية للاتصالات وبموجب اتفاق توزيع الأرباح ستكون قد حصلت على 92% من أرباحها لدى فودافون منذ بدء استثمارها ويتبقى نحو 8% أرباح محققة لم يتم توزيعها.

وسيتم صرف أرباح المصرية للاتصالات لدى فودافون على قسطين الأول مبلغ 4.8 مليار جنيه فى مارس 2019، ومبلغ 0.7 مليار جنيه فى يونيو 2020

الاتفاقية الثانية الموقعة مع الشركة المصرية للاتصالات بخصوص تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية اعتمادا على شبكة المصرية للاتصالات تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه.