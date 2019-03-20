video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عامل يتهم ناظر معهد أزهرى بالتعدى عليه بسلاح أبيض لتأخره عن العمل بالإسماعيلية

الأربعاء، 20 مارس 2019 04:10 م
عامل يتهم ناظر معهد أزهرى بالتعدى عليه بسلاح أبيض لتأخره عن العمل بالإسماعيلية مديرية امن الاسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
إضافة تعليق
اتهم عامل بمعهد أزهرى، بمنطقة "عدروب" التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، ناظر المعهد بالتعدى عليه بسلاح أبيض لتأخره عن العمل.
 
وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد مجدى إمام مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود بلاغ من "رمضان.ع.ع" 40 عاما عامل بمعهد عدروب دائرة المركز يتهم "إبراهيم. م"ناظر المعهد بالتعدى عليه بسلاح أبيض بسبب تأخره عن العمل مما أدى إلى إصابته بجروح بالوجه. 
 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم تحويل المصاب لمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية لإسعافه وتحرير تقرير طبى بحالته وجارى ضبط ناظر المعهد لمواجهته بأقوال المبلغ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى الأسلحة بالوراق

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

ناظر معهد يتعدى على عامل

امن الاسماعيلية

تقرير طبى




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة