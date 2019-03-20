عامل يتهم ناظر معهد أزهرى بالتعدى عليه بسلاح أبيض لتأخره عن العمل بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

اتهم عامل بمعهد أزهرى، بمنطقة "عدروب" التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، ناظر المعهد بالتعدى عليه بسلاح أبيض لتأخره عن العمل.

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد مجدى إمام مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود بلاغ من "رمضان.ع.ع" 40 عاما عامل بمعهد عدروب دائرة المركز يتهم "إبراهيم. م"ناظر المعهد بالتعدى عليه بسلاح أبيض بسبب تأخره عن العمل مما أدى إلى إصابته بجروح بالوجه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم تحويل المصاب لمستشفى التل الكبير بالإسماعيلية لإسعافه وتحرير تقرير طبى بحالته وجارى ضبط ناظر المعهد لمواجهته بأقوال المبلغ.