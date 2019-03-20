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عاطل يقتل صديقه بالساطور بسبب بيع منزل فى التل الكبير بالإسماعيلية

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:57 ص
عاطل يقتل صديقه بالساطور بسبب بيع منزل فى التل الكبير بالإسماعيلية جثة - ارشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير فى كشف غموض مقتل شخص داخل شقته بدائرة مركز التل الكبير، والقبض على مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم.

 تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود لضباط مباحث مركز التل الكبير بلاغ من "سهر.م.د" 29 عام مدرسة مقيمة دائرة المركز  تقول فى بلاغها إنها أثناء عودتها من عملها اكتشفت مقتل زوجها"احمد.ع.ع"36 عاما، مزارع داخل الشقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تلاحظ لضباط المباحث أن الجثة مسجاه على ظهرها، ومرتديا كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تلاحظ وجود جروح قطعية بفروة الرأس والوجه، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

على الفور تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير   ومعاونيه وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة.

وأسفرت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة صديق القتيل المتهم "رضا.ال.ع"43 عام عاطل وذلك بسبب خلافات مالية بينهم خاصة ببيع منزل للقتيل.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم العثور على السلاح الأبيض"الساطور" المستخدم فى الجريمة والهاتف المحمول الخاص بالقتيل

تم التحفظ على المتهم المضبوطات، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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