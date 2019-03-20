ضبط 902 هارب من أحكام وتحصيل 65301 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 902 هاربين من أحكام، منهم 446 حكم فى غرامات، و 351 حكم فى جنح الحبس الجزئي 80 حكم فى المستأنف، و 24 حكم فى مخالفات، وضبط 1 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 65301 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.