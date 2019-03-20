ضبط 5 قطع سلاح و1231 طلقة مختلفة الأعيرة بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من خلال مكافحة وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، من ضبط 5 قطع سلاح و1231 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة تاجر أسلحة بمركز القوصية بأسيوط .

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القوصية، أكدتها التحريات مفادها قيام "ض.ج.م" مزارع مقيم مير ـ دائرة مركز القوصية، و السابق اتهامه في عدد 4 قضايا سلاح و قتل، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع الشغل حضوري، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي الغير مشروع، و عقب تقنين الإجراءات، قامت المديرية بحملة مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفته، أسفرت عن ضبطه وبحوزته 2 بندقية آلية، و2 خزينة لذات السلاح، ورشاش، وبندقية خرطوش محلي الصنع، وفرد رصاص محلي الصنع، و1231طلقة مختلفة الأعيرة، هاتف محمول، ومبلغ مالي وسيارة ملاكي.

بمواجهته أقر بحيازته للسلاح بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل ذلك، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.