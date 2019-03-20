ضبط 18 مروجا للمخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالخصوص وشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

شنت الاجهزة الامنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 18 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 600 جرام الحشيش المخدر، و250 قرص مخدر و260 جراما من مخدر الهيروين مبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.