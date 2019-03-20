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ضبط 15 ألف لتر سولار مجمعه من السوق السوداء بالبحيرة

الأربعاء، 20 مارس 2019 08:27 م
ضبط 15 ألف لتر سولار مجمعه من السوق السوداء بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين .
 
 
وأسفرت تلك الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، عن ضبط محطة فرز وتعبئة فاكهة بمركز بدر، وبداخلها 5 آلاف لتر سولار مجمعة من السوق السوداء.
 
 
كما تم ضبط، مصنع عصير فواكه، وبداخله 10 آلاف لتر سولار، تم تجميعه من السوق السوداء بصورة مخالفة للقانون، وتم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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