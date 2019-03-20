ضبط 141 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملات أمنية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط 141 هاربًا من أحكام قضائية فى حملات أمنية بمراكز المحافظة، وفى الأكمنة الحدودية والأمنية.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً يفيد بضبط 141 هاربا من أحكام جنائية وجزئية مستأنفة على مدار الأسبوع المنقضي.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والمقدم خالد وهبة، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام القضائية، عن ضبط 4 هاربين من أحكام جنائية، و 137 حبس جزئي، وتحصيل 191 غرامة جزئية، و 13 مخالفات جزئية.

من جانبه، شدد مدير أمن الوادى الجديد، على تكثيف حملات تنفيذ الأحكام القضائية، لفرض هيبة لدولة، وسيادة القانون .