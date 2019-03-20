ضبط 11 طن مخصبات ومبيدات زراعية مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 11 طن منتجات تستخدم فى تصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر، حيث أكدت معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن إحدى شركات المستحضرات الطبية، كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامة بتصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية مستخدما مواد وخامات مجهولة المصدر.

تم مداهمة الشركة وضبطه وبتفتيشها عثر على 11.900 طن مستلزمات إنتاج أجنبية المنشأ "مجهولة المصدر"، و9600 لتر مبيد زراعى، و 5.120 لتر مخصب زراعى، 11112 لتر مواد تشحيم للسيارات، و 4008 عبوة معطر سيارات، و 2760 عبوة منظف وملمع للسيارات، جميعها بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كما تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع الأدوات الكهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، لحيازته كميات كبيرة من أسلاك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

تم مداهمة المحل وضبط المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 45100 متر، من أسلاك التوصيل الكهربائى وأسلاك التليفون جميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.