ضبط مستريح جديد جمع 170 ألف جنيه من ضحاياه بالإسماعيلية

نجحت مباحث الأموال العام في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالنصب والإحتيال على ثلاثة مواطنين والإستيلاء منهم على أموال بدعوى توظيفها مقابل أرباح سنوية.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من "كوثر إ. م" مقيمة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية وآخران ضد "أشرف م. ع" تاجر فاكهة وخضروات, مقيم أبو عطوة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. يفيد بتلقيه مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مائة وسبعون ألف جنيه بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح سنوية.. إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال البحث والتحرى تبين صحة أقوال الشاكين، حيث تم إستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وعلى جانب آخر، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أموال بعض المواطنين بسوهاج بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً ، لاسيما جرائم الرشوة والنصب والإحتيال على المواطنين.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من مواطنين مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بقيام "حازم.أ.ع، "مالك إحدى شركات الإستيراد والتصدير" بمحافظة الجيزة المقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج ، والسابق إتهامه فى قضايا (أموال عامة – نصب – سرقة مسكن) ، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه ، نظير تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته بمسئولى تلك الجهات "خلافاً للحقيقة" ، إلا أنه لم يفِى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ وأضافت تلقى المتحرى عنه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم ، لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقع ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.