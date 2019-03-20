ضبط حشيش واقراص مخدرة بحوزة سائقين وعاطل بمركز الفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ضبط سائقين وعاطل بحوزتهم مخدر الحشيش في مركز الفرافرة.

تلقي اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدر في قريتين بمركز الفرافرة و كشفت محاضر الواقعة، حيازة المتهم الأول للمخدرات بقصد الاتجار، والثاني والثالث بقصد التعاطي، وحرزت المواد المخدرة وحرر المحضران رقم 283، 304 إداري مركز الفرافرة، وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تبين قيام حملة أمنية بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد أيمن الملطاوي، رئيس وحدة مباحث قسم الفرافرة، علي مدار الأسبوع المنقضي، أسفرت عن ضبط سائق 26 سنة ومقيم بقرية صبيح ومتهم في قضيتي مخدرات وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، ومبلغ 540 جنيه، وهاتف محمول، يرافقه زميله سائق 37 سنة ومقيم بنفس القرية ومتهم في قضي مخدرات وسرقة وبحوزته سيجارة محشوة بمخدر الحشيش، وسائق 34 سنة ومقيم قرية أبو هريرة، وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش وتحررت بها المحاضر اللازمة، وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.