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صور.. وضع حجر الأساس لمعهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس

الأربعاء، 20 مارس 2019 02:20 م
صور.. وضع حجر الأساس لمعهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس بعد وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس
كتب محمود راغب
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شهد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس وضع حجر أساس معهد كونفوشيوس بالجامعة بحضور " لى خاى" نائب وزير التعليم بدولة الصين ليو يونغ فنغ" نائبة السفير الصينى  والدكتورة إسراء عبد السيد مديرمعهد كونفوشيوس بالجامعة ومدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة.
 
وأكد الدكتور عبد الوهاب عزت، على عمق العلاقات الدولية التى تربط بين البلدين، خاصة لما يميز الشعبين المصرى والصينى من انتمائهم  لأقدم حضارتين فى التاريخ، معربأ عن تمنياته بأن يكون معهد كونفوشيوس بالجامعة نواة لنشر اللغة الصينية وتحقيق تواصل أفضل بين الشعبين فى مختلف المجالات.
 
وتحدثت  " ليو يونغ فنغ" مؤكدة اهتمام الحكومة الصينية بالتعاون والتواصل مع مصر حكومتاً و شعباً، موضحة ان تأسيس هذا المعهد سيكون له دور بارز فى انطلاقة تعلم اللغة الصينية، مشيرة إلى أنها سبق لها وأن شاركت من قبل فى احتفال قسم اللغة الصينية بكلية الألسن مشيده بالمستوى المتميز لطلاب القسم.
 
معربه عن  بالغ سعادتها بهذا اليوم التاريخى لوضع حجر الأساس لمعهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس.
 
وأشارت الدكتورة إسراء عبد السيد، إلى أن وضع حجر أساس لمعهد كونفوشيوس هو الحلم الذى أصبح حقيقة بفضل جهود إدارة الجامعة المستمر طوال السنوات الماضية ودعمها لنشر لتحقيق التعاون المشترك، مضيفه انه تم تخصيص أرض بمساحة 3200 متر مربع لتكون مقر للمعهد ونواه لنشر اللغة الصينية حيث نحتفل بمرور ٦٠ عاما على تأسيس قسم اللغة الصينية وتخريج آلاف الطلاب بمستوى راقى ومميز بشهادة القيادات الثقافية الصينية.
 
 
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (2)
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (2)

وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (3)
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (3)

وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (4)
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (4)

وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (5)
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (5)

وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (6)
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (6)

وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (7)
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (7)

وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (1)
وضع حجر اساس معهد كونفوشيوس (1)
 

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